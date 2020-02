Un líder al servicio del pueblo: Recordamos con amor al Lcdo. Pedro Benetti Loyola

(Ponce – Puerto Rico) Esta semana se despiden miles de amigos, colegas y familiares del Lcdo. Pedro Benetti Loyola, Director Ejecutivo del Hospital San Cristóbal y Presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, quien deja en su lugar un legado de servicio y compromiso inquebrantable.

Un luchador incansable, Benetti Loyola se destacó por más de 20 años como un servidor de altura en la comunidad ponceña y todo Puerto Rico. Recientemente nombrado Presidente de la Asociación de Hospitales, Benetti veló con gran celo por el bienestar de miles de pacientes mediante sus funciones. “El licenciado Benetti Loyola ejerció un liderato importante dentro del área de la salud, especialmente en la industria de hospitales,” señaló el licenciado Jaime Plá Cortés, Ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Desde 1999, se sumó a la plantilla ejecutiva del Hospital San Cristóbal, donde se destacó por su lealtad y tenacidad aún en tiempos difíciles. Entre sus grandes logros figuran su éxito en mantener el hospital operando ininterrumpidamente tanto durante el Huracán María en el 2017 como durante los recientes sismos que han sacudido al sur. Benetti también se destacó por el servicio a las comunidades del sur fuera de las instalaciones del Hospital San Cristóbal después del paso de los fenómenos naturales. “Pedro no era sólo un excelente administrador, era también un gran amigo. Fue leal y siempre mostró una gran disposición para asistir a todos en su entorno” expresó la Lcda. Ana Cristina Muñoz, Presidente del Grupo San Cristóbal.

Pedro era un hombre de grandes pasiones y sumamente activo en su comunidad, demostrando siempre un fuerte liderazgo y profundo amor por los demás. Fungió como Comodoro del Ponce Yacht & Fishing Club, fue reconocido como un líder 40 Under 40 por el Caribbean Business, fue miembro del capítulo de Puerto Rico del American College of Healthcare Executives, miembro del Puerto Rico College of Health Services Administrators y miembro de la Junta para la Fuerza Trabajadora en Ponce. Su dinamismo y cariño natural no serán olvidados. “Con su partida, no sólo perdemos un miembro clave para nuestro hospital; siento que casi he perdido a un hijo,” expresó el Dr. Armando Muñoz, Presidente de la Junta de Directores del Grupo San Cristóbal. “El amor fuerte que sentimos por Pedro no merma, y lo extrañaremos muchísimo,” añadió.

El Hospital San Cristóbal y el Grupo San Cristóbal desean mucha fortaleza y consuelo a sus familiares, mientras recuerdan con cariño las huellas que dejó este gran servidor.