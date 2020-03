“Una vergüenza y una soberana irresponsabilidad” cataloga representante del PIP informe de almacén de Ponce

Viernes, 13 de enero de 2020 (CyberNews) – El representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón catalogó el viernes como “actuaciones censurables” la entrega sobre el informe de suministros de Ponce.

“Es una vergüenza y una soberana irresponsabilidad, la conducta de la Secretaria de Justicia y del Comisionado del Negociado Investigaciones Especiales, al haberse negado a la entrega del informe sobre la Investigación del almacén de Ponce. Una simple lectura del mismo demuestra que no estaba cobijado bajo ninguna excepción que impidiera la entrega del documento público. Le mintieron descaradamente a la Cámara de Representantes, a la prensa y al país amparándose falsamente en que era un documento que formaba parte de una investigación criminal y del “sumario del fiscal”, dijo Márquez Lebrón en comunicación escrita.

“Independientemente de las luchas internas del PNP como parte de la campaña primarista, las actuaciones de estos funcionarios públicos son censurables y demuestran un desprecio a la función investigadora de la Cámara y al derecho de la prensa de obtener información pública para cumplir con su responsabilidad de informar al país”, añadió.

El informe fue distribuido a la prensa alrededor de las diez de la mañana, y el mismo contiene cinco páginas. Además, se añadió dos páginas en las cuales la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo Quiñones -a pesar de la determinación de entrega por dos paneles del Tribunal de Apelaciones y el de la gobernadora Wanda Vázquez- insistió en que se afectará la labor de Justicia en su investigación.

“Recalcamos que la posición del Departamento de Justicia es que la divulgación de este documento impacta negativamente la investigación criminal en curso en nuestra agencia. Consideramos, además, que los tribunales se contradicen al indicar que el documento no revela la identidad de testigos cuando nos han ordenado tachar el nombre de un testigo y el documento provee otros indicios que pueden permitir la identificación de las otras personas entrevistadas en el curso de la investigación. El documento también enumera, como parte de la investigación, los documentos solicitados, los lugares visitados y las gestiones realizadas por el personal investigativo.

Esta información, de por sí, revela la estrategia y el curso de la investigación, El hecho de que los tribunales no encuentren, a su juicio, que el documento revela información de calidad probatoria extrema, no hace que el mismo no sea confidencial ya que revela información de una investigación en curso, por ínfima que se considere que sea, Crear esta excepción porque la calidad del informe no es de su agrado, o no revela todos los detalles que quisieran conocer, afectará de manera irreparable investigaciones futuras en detrimento del Pueblo de Puerto Rico. Esta decisión trastoca innecesariamente el balance de interés que nuestro actual ordenamiento jurídico ha establecido para garantizar que el Departamento de Justicia pueda hacer justicia a las víctimas de delito y a nuestra ciudadanía”, expuso Longo Quiñones en declaraciones escritas.

“En cumplimiento con la directriz impartida, de realizar la investigación en un marco de completa objetividad y confidencialidad le remito este informe, del cual se desprende que existe base suficiente para referir este asunto a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia para continuar la investigación en su fondo y se proceda conforme al derecho aplicable”, reza la conclusión del informe preparado por el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez.

Informe del NIE: Informe_Almacen_Suministros_CCE_Ponce.pdf